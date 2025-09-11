Tim Music Awards 2025 all’Arena di Verona, ecco i cantanti che si esibiranno

Venerdì 12 e sabato 13 settembre, in prima serata su Rai1 – con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada insieme per la quattordicesima volta sul palco di un’Arena di Verona già sold-out da mesi – va in scena la diciannovesima edizione dei Tim Music Awards 2025. Nel cast tanti big.

Gli artisti che si esibiranno all’Arena di Verona

Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Antonello Venditti, Astro, Bresh, Brunori Sas, Elodie, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Gaia, Gigi D’Alessio,

Giorgia

Giorgia, Guè, Il Volo, Irama, Laura Pausini, Lazza, Ligabue, Luchè, Lucio Corsi, Marco Masini, Marco Mengoni, Mario B , Max Pezzali, Nayt, Olly, Papa V, Nerissima Serpe, Fritu, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rose Villain, Tananai, The Kolors, Umberto Tozzi, e con Andrea Pucci e Enrico Brignano.

The Kolors

Carlo Conti: “Che gioia ritrovare gli artisti di Sanremo”

“È sempre una gioia tornare all’Arena di Verona con i Tim Music Awards insieme a Vanessa. Questa edizione è speciale perché ci porta dritti verso un traguardo importante: nel 2026 festeggeremo vent’anni di questa grande kermesse. La musica, i protagonisti e pubblico ci faranno vivere serate piene d’energia”. Così Carlo Conti a LaPresse presenta la due giorni dei Tim Music Awards 2025, in programma venerdì 12 e sabato 13 settembre, in prima serata su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada insieme per la quattordicesima volta sul palco. “Queste due serate sono una festa per la musica italiana – sottolinea Conti – per gli artisti che hanno fatto cantare milioni di persone e per il pubblico che ci segue sempre con entusiasmo. E sarà una gioia ritrovare anche tanti protagonisti del Festival di Sanremo, in un grande abbraccio che celebra la musica e le emozioni condivise”.