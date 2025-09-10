Il grande ritorno di Laura Pausini: nuovo singolo, album e tour

Laura Pausini annuncia il suo grande ritorno, con un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour. In occasione dell’uscita del nuovo singolo, ‘La mia storia tra le dita”, fuori venerdì 12 settembre, arriva a sorpresa la conferma del nuovo live ‘Io Canto World Tour 2026/2027‘. Da marzo 2026 si accenderanno i riflettori dell’undicesima tournée mondiale, a distanza di poco più di un anno dalla fine dell’ultimo tour dei record. Per la prima volta la partenza è prevista dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, Stati Uniti e Canada. In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno. “Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto, – spiega Laura Pausini – il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica”. Laura presenterà oltre ai brani più celebri alcun delle tracce contenute nel nuovo album, ‘Io Canto 2’, in uscita nei prossimi mesi per Warner Music, un progetto che segue le orme del successo planetario del disco di cover del 2006 per omaggiare i grandi successi italiani e farli conoscere all’estero. “Esce anche in lingua spagnola con i brani che più amo di autori latini, rappresenta per me il riassunto della mia professione – spiega la cantante romagnola -, rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli, più che colleghi, come una delle forme di rispetto più grandi, mettendomi non in primo piano ma a servizio di quella canzone, con orgoglio”. Intanto il Laura Pausini Museum aprirà al pubblico il 13 settembre: una vera e propria mostra permanente che prende vita nel cuore del suo paese d’origine, tra premi, riconoscimenti, abiti iconici, oltre a lati inediti della sua storia e di una carriera che non ha eguali.