Radiohead tour 2025, 4 concerti a Bologna: come fare per i biglietti

I Radiohead in tour nel 2025, con 4 concerti anche in Italia, a Bologna. Ora è ufficiale: dopo i rumors delle ultime ore i Radiohead hanno annunciato una serie di 20 concerti che si terranno in cinque città europee. Live Nation spiega in una nota anche come fare per acquistare i biglietti.

La band si esibirà a Madrid, Bologna, Londra, Copenaghen e Berlino.

In un messaggio ai fan diffuso oggi, Philip Selway dei Radiohead ha dichiarato: “L’anno scorso ci siamo ritrovati a provare, tanto per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo”.

Le date del tour dei Radiohead

Le date sono:

4 novembre MOVISTAR ARENA MADRID, SPAGNA

5 novembre MOVISTAR ARENA MADRID, SPAGNA

7 novembre MOVISTAR ARENA MADRID, SPAGNA

8 novembre MOVISTAR ARENA MADRID, SPAGNA

14 novembre UNIPOL ARENA, BOLOGNA, ITALIA

15 novembre UNIPOL ARENA, BOLOGNA, ITALIA

17 novembre UNIPOL ARENA, BOLOGNA, ITALIA

18 novembre UNIPOL ARENA, BOLOGNA, ITALIA

21 novembre THE O2 ARENA, LONDRA, INGHILTERRA

22 novembre THE O2 ARENA, LONDRA, INGHILTERRA

24 novembre THE O2 ARENA, LONDRA, INGHILTERRA

25 novembre THE O2 ARENA, LONDRA, INGHILTERRA

1 dicembre ROYAL ARENA, COPENAGHEN, DANIMARCA

2 dicembre ROYAL ARENA, COPENAGHEN, DANIMARCA

4 dicembre ROYAL ARENA, COPENAGHEN, DANIMARCA

5 dicembre ROYAL ARENA, COPENAGHEN, DANIMARCA

8 dicembre UBER ARENA, BERLINO, GERMANIA

9 dicembre UBER ARENA, BERLINO, GERMANIA

11 dicembre UBER ARENA, BERLINO, GERMANIA

12 dicembre UBER ARENA, BERLINO, GERMANIA

Come fare per i biglietti

Per garantire che i biglietti arrivino direttamente ai fan e per ridurre al minimo l’intercettazione da parte di bagarini e bot, i biglietti saranno disponibili solo registrandosi su radiohead.com. La registrazione apre venerdì 5 settembre alle 11 e chiude 60 ore dopo, alle 23 di domenica 7 settembre.

La vendita dei biglietti inizierà il 12 settembre – per maggiori informazioni si può visitare il sito www.radiohead.com.

Chi sono i Radiohead: Thom Yorke e la moglie italiana

All’inizio di questo mese, i Radiohead hanno pubblicato in digitale l’album dal vivo Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009. I brani erano stati inizialmente raccolti come materiale di ricerca per gli arrangiamenti di Thom Yorke nella produzione teatrale Hamlet Hail to the Thief. L’album dal vivo sarà pubblicato fisicamente venerdì 31 ottobre 2025. Il frontman della band, Thom Yorke, 56 anni, ha sposato in Sicilia nel 2020 l’attrice italiana Dajana Roncione, oggi 41enne.

Thom Yorke e Dajana Roncione, all’epoca fidanzati, in spiaggia a Miami nel 2017

I Radiohead sono un gruppo musicale rock alternativo britannico proveniente dall’Oxfordshire e formatosi nel 1985. Fino al 1992, quando cambiarono nome, erano noti come On a Friday. Fino a oggi hanno venduto circa 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Hanno pubblicato 12 album, 10 in studio e 2 raccolte.

La band è formata da Thom Yorke (voce, chitarra, pianoforte), Jonny Greenwood (chitarra solista, tastiere, sintetizzatore, pianoforte, Onde Martenot), Ed O’Brien (chitarra, percussioni, voce di supporto), Colin Greenwood (basso elettrico, sintetizzatori) e Philip Selway (batteria, percussioni).