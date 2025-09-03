Home > Spettacoli > Musica > Radiohead in tour nel 2025? Gli indizi che fanno sognare i fan (anche in Italia)

Sono passati otto anni dall’ultimo tour

Sono passati ben otto anni dall’ultimo tour, nel 2017, ma ora i Radiohead potrebbero tornare ad esibirsi dal vivo in un attesissimo tour, che potrebbe toccare anche l’Italia. Dopo le voci sempre più insistenti, nelle ultime ore sono emersi indizi che spingono a ritenere la band di Thom Yorke pronta a tornare sul palco con una serie di show il prossimo novembre.

Stando anche a quanto riporta il quotidiano britannico Independent, si dice che volantini siano stati trovati nella sede londinese del Barbican con l’elenco delle prossime date in città: 21, 22, 24 e 25 novembre.

Tra i principali, nei giorni scorsi c’è stata l’improvvisa pubblicazione della versione live di “Hail To The Thief“, ma anche un cambio di foto profilo sui social. Mentre nel Regno Unito è stata inaugurata la mostra dedicata alle grafiche e agli artwork della band.

Non solo: sui forum online dedicati alla band, come su Reddit, i fan più attenti hanno scovato e in alcuni casi pubblicato volantini apparsi in diverse città europee, ma c’è chi ha fatto di più, scovando possibili date anche in Italia.

Le possibili tappe del tour: c’è anche Bologna

Infatti, utilizzando i codici sorgente del sito dei Radiohead, emergerebbero quattro date alla Unipol Arena di Bologna.

Ecco le possibili tappe del tour: