Home > Spettacoli > Musica > Stash ha il Covid, l’artista dei The Kolors: “Ho avuto paura di morire”

Stash dei The Kolors ha (di nuovo) il Covid. Per raccontare la sua esperienza l’artista ha fatto diverse storie su Instagram, parlando sia del suo malessere che dei concerti annullati, per lanciare anche qualche ‘frecciatina’ a no vax e persone scettiche verso il Covid, ricordando anche la sua esperienza durante le prime ondate del virus.

“Ho fatto un altro tampone ed è positivissimo, tra l’altro da stamattina senza sapori e odori” spiega Stash nella prima storia, mostrando un tampone per il Covid. “Purtroppo tutto il cortisone che ho preso non ha aiutato, è stato come buttare benzina sul fuoco”, racconta.

Stash poi si scusa e dice di stare male per tutti gli spettatori che si aspettavano di vederlo in concerto: “Spero veramente presto di darvi buone notizie da quel punto di vista”, spiega l’artista dei The Kolors. “Vi sento vicini”, aggiunge.

Stash poi sembra ‘punzecchiare’ i no vax e tutta la galassia di chi strizza loro l’occhio, aggiungendo anche che il Covid gira ancora. “Ho notato una tendenza…” dice, in merito a chi “minimizza” gli effetti del Covid. “Sono stato in ospedale durante il Covid con la bombola di ossigeno e con la paura fottuta di morire da un momento all’altro. Posso dire che non è un’influenza stagionale” dice Stash, che poi ‘accusa’: “Oggi si è abbassato il livello di allarme”. “Oggi abbiamo più strumenti per debellarlo ma non posso dimenticare quello che ho vissuto”.

Stash racconta la sua esperienza dal letto: non è ricoverato ma sembra sofferente durante le (numerose) storie su Instagram nelle quali racconta la sua esperienza con i sintomi del Covid, oggi e in passato.

I The Kolors in classifica

‘Pronto come va’ è il nuovo singolo dei The Kolors, che intanto ha fatto un boom di visualizzazioni, come ci tiene a sottolineare lo stesso Stash.

A Sanremo 2025 i The Kolors si erano presentati con ‘Tu con chi fai l’amore?’. A livello di sound “non cambia tantissimo, si avverte la nostra ‘palette sonora’, per rimanere in tema The Kolors“, ma “è l’impianto della scrittura che è completamente cambiato e pensiamo sia un qualcosa di diverso, non volevamo tornare con un effetto deja vù” spiegava Stash.

Il frontman aveva incontrato la stampa a poche ore dall’apertura della prima serata di competizione. A chi gli chiedeva se sentissero il peso di ripetere i successi passati, Stash spiegava: “Le nostre canzoni nascono suonandole e non c’è un ragionamento dietro al percorso che devono fare. Siamo lontani dalla logica dell’imporre la hit, siamo felici quando accade ma consapevoli del fatto che potrebbe non accadere”. Infine, un primo giudizio sul Festival targato Carlo Conti: “Si avverte ancora meno competizione rispetto addirittura all’anno scorso, sembra una mega pizzata tra amici”.