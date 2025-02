Una scatolina rosa con su scritto il titolo della loro canzone, ‘Tu con chi fai l’amore?’ e, al suo interno, due preservativi. È il gadget che i The Kolors hanno scelto di regalare in occasione della loro partecipazione al 75esimo Festival di Sanremo. “È perfetto, secondo noi, per essere utilizzato mentre si ascolta la canzone“, ha spiegato il frontman Stash incontrando la stampa a poche ore dalla prima serata della kermesse. “Ce ne sono due, per cui mentre si ascolta la canzone se ne possono usare addirittura due. L’importante è usarlo”, ha concluso Stash.

