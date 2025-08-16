Madonna compie 67 anni e festeggia in Toscana

Ha scelto di trascorrere il suo 67esimo compleanno tra Firenze e Siena, Madonna. La leggendaria pop-star è stata avvistata prima nel capoluogo toscano, in compagnia di alcuni amici, quindi ha raggiunto la città del Palio, dove proprio oggi si corre la Carriera dell’Assunta.

Veronica Ciccone, in abito bianco, celeste e lilla, occhiali da sole e cappello bianco a falde larghe, ha fatto il suo ingresso nel medioevale Palazzo Pannocchieschi d’Elci, da cui assisterà al Corteo Storico e alla competizione equestre, prima della festa in programma stasera alla quale sono attesi numerosi vip.

L’anno scorso Madonna era a Pompei

Dopo aver festeggiato il suo 66° compleanno con una visita privata agli scavi di Pompei, la popstar americana l’anno scorso si è recata poi a Terracina, sul litorale del Lazio. Accompagnata dal suo fidanzato Akeem Morris, Madonna ha cenato in un rinomato ristorante locale per poi fare una passeggiata notturna tra i vicoli del centro storico, passando per piazza Municipio e ammirando il teatro romano da poco restaurato. Nonostante una mantella nera, il foulard sul capo e gli occhiali scuri, la sua presenza non è ovviamente passata inosservata. Subito è scattato il tam tam sulla presenza di Madonna a Terracina e in breve tempo la cantante è stata circondata da fan e curiosi che hanno colto l’occasione per scattare video e foto con lei per poi inondare i social. Con lei anche il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti. Secondo alcuni rumors, il viaggio in Italia di Madonna potrebbe toccare anche le isole Pontine nei prossimi giorni.