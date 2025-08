Eros Ramazzotti, il 22 agosto esce singolo ‘Il mio giorno preferito’

A distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale ‘Una storia importante world tour’, Eros Ramazzotti pubblica venerdì 22 agosto il nuovo singolo ‘Il mio giorno preferito’ (‘Mi día preferido’) su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo per Columbia Records/Sony Music Italy su licenza Eventim Live International. Il brano è scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano ed è prodotto da CanovA in versione italiana e spagnola. In occasione dell’uscita del nuovo singolo, Eros Ramazzotti lancia un contest mondiale esclusivo che permetterà al vincitore di partecipare al World Tour Gala Première previsto il 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam. ‘Una storia importante world tour’ inizierà a febbraio 2026 (prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama) e sarà anticipato dal doppio appuntamento del 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam per il World tour gala première. Il tour, diviso in 4 leg, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina decretando anche il ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani. I biglietti sono disponibili su www.Ramazzotti.com e www.friendsandpartners.it.