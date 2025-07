Home > Spettacoli > Musica > Bruce Willis e la malattia: peggiorano le condizioni, ecco come sta

Continuano a peggiorare le condizioni di Bruce Willis, mito dell’action movie hollywoodiano al quale è stata diagnosticata – nel 2022 – una demenza frontotemporale.

Citando rapporti risalenti al periodo compreso tra il 2023 e il 2024, il Tribune express scrive che l’attore non parla e non legge quasi più.

Non solo: Willis avrebbe anche difficoltà a muoversi, anche se su questo punto non ci sono state conferme da parte dei familiari negli ultimi mesi. L’ultimo aggiornamento fornito dai parenti risale allo scorso aprile, quando i fan vennero in qualche modo rassicurati sulla salute di Willis. Si era parlato di condizioni stabili nonostante la progressione della malattia.

Nello stesso tempo non ci sono state recenti notizie ufficiali circa un peggioramento della salute di Willis rispetto a quanto riportato in precedenza.

Gli ultimi post sui social

Negli ultimi giorni sui suoi social sono comparsi diversi post che lo ritraggono insieme ad alcune persone (famigliari) che si prendono cura di lui. Sotto a questi post, tanti i commenti dei fan di Bruce Willis che inviano amore e auguri all’attore hollywoodiano.

Tra i post recenti anche uno dedicato alla figlia, che tiene in braccio la nipote di Bruce Willis, con la scritta: “Da eroe d’azione a nonno — Bruce continua a interpretare i suoi ruoli migliori”.

La diagnosi nel 2023

La diagnosi era arrivata nel 2023. Prima di allora, all’attore 67enne era stata diagnosticata l’afasia – la difficoltà nel parlare – la scorsa primavera, prima che le sue condizioni peggiorassero. “Oggi non ci sono cure per questa malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire”, si legge nel comunicato diffuso sui social.

Nel 2023 il compleanno a sorpresa con il video pubblicato da Demi Moore

Festa di compleanno a sorpresa per Bruce Willis celebrato dalla sua famiglia ‘allargata’ nel 2023. Presente anche l’ex moglie Demi Moore che da qualche tempo si era trasferita a casa dell’attore, gravemente malato. “Sono così felice di poterti festeggiare oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l’amore e i calorosi auguri, li sentiamo tutti”, ha scritto ai tempi Moore a corredo del video.

La vita e la carriera di Bruce Willis

Durante la sua carriera durata oltre quattro decenni, Willis ha accumulato più di 5 miliardi di dollari al botteghino in tutto il mondo grazie a film campioni di incassi come la serie di ‘Die Hard’, ‘Pulp Fiction’, ‘Il sesto senso’.

Il celebre attore statunitense negli ultimi tempi aveva lavorato costantemente e frequentemente. Ha girato numerosi thriller d’azione che usciranno nel 2022, tra cui ‘Gasoline Alley’, ‘A Day to Die’ e ‘Fortress 2’. Il comunicato che annunciava il suo addio alle scene era firmato dalla moglie di Bruce Willis, Emma Heming, dalla sua ex moglie la celebre attrice Demi Moore e dai suoi cinque figli (Rumer, 33 anni; Scout, 30 anni; Tallulah, 28 anni; Mabel, 9 anni ed Evelyn, 7 anni).