Olivia Rodrigo a Milano, la più rock delle popstar stasera agli I-Days

E’ la più rock dell’ondata delle nuove popstar americane e la sua consacrazione anche presso la critica è arrivata all’ultimo Festival di Glastonbury, in Inghilterra, dove Olivia Rodrigo ha duettato sul palco con Robert Smith dei Cure sulle note dei classici della band inglese ‘Just like Heaven’ e ‘Friday I’m in love’. E come non bastasse, nella data di Dublino ha reso omaggio ai beniamini di casa Fontaines DC con una cover della loro ‘I Love You’. Stasera la songwriter californiana arriva a Milano per l’unica data italiana del suo tour nell’ambito degli I-Days 2025 all’Ippodromo Snai San Siro.

Chi è Olivia Rodrigo

Dopo aver infranto tutti i record con il suo album di debutto ‘Sour’, arrivato in cima alle classifiche e certificato 4 volte platino, Olivia ha fatto il salto di qualità come autrice con il suo secondo album ‘Guts’, portando il New York Times a salutarla come “una cantautrice di purezza piuttosto sorprendente”. Il disco ha debuttato al numero 1 della Billboard 200, in coincidenza. Rodrigo è la prima artista donna in quasi un decennio a debuttare con i suoi primi due album in cima alla Billboard 200 e l’artista più giovane nella storia della Hot 100 a debuttare con tre successi al numero 1. ‘Guts’ ha ricevuto nomination ai Grammy come Album dell’anno e Miglior album vocale pop mentre ‘Vampire’ ha ricevuto tre nomination. Poi l’artista statunitense ha anche avuto il lsuo primo brano come colonna sonora di un film: ‘Can’t Catch Me Now’ da ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’ . Poco dopo il lancio del tour ‘Guts’, Olivia ha pubblicato ‘Guts (spilted)’, ‘edizione deluxe del suo secondo album, che contiene cinque canzoni aggiuntive tra cui ‘Obsessed’.