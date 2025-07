Tony Effe, il trapper al Circo Massimo con tanti amici sul palco

Domenica sera Tony Effe si è esibito al Circo Massimo per uno speciale appuntamento prodotto da Vivo Concerti. Un evento significativo, nella sua città, condiviso con un cast di amici e colleghi che hanno preso parte al live.

Tra gli ospiti, nomi del calibro di Ghali, Rose Villain, Gaia, Tedua, Icy, Wayne, Pyrex, Side Baby, MV Killa, Tommy Cash e Artie5. La scaletta ha attraversato i brani più noti del repertorio di Tony Effe, da ‘Icon’ a ‘Miu’ e ‘Taxi sulla luna’. Tra i momenti più attesi, ‘Victoria’s Secret’ e Michelle Pfeiffer’ con Rose Villain, ‘Sesso e Samba’ con Gaia, ‘Espresso Macchiato’ con Tommy Cash e ‘Paura e Delirio a Milano’ con Ghali e Side Baby.

Il tour prosegue l’11 luglio a Piazzola sul Brenta (Padova) al Piazzola Summer Festival, il 18 luglio allo Space di Riccione, il 19 luglio a Piedimonte Matese (Caserta) all’Arena Matese, il 24 luglio a Gorizia all’Arena Casa Rossa, il 14 agosto a Olbia (Sassari) per il Red Valley Festival, il 21 agosto ad Apricena (Foggia) per Suonincava, e il 29 agosto a Catania per il Wave Summer Music.