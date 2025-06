Due ore di show per il Live Con Orchestra: il 3 ottobre replica all'Arena

Una notte magica quella andata in scena ieri sotto il cielo di Roma: Brunori Sas ha incantato migliaia di persone portando tutto il suo mondo di cantautore per la prima volta al Circo Massimo, con il primo dei due speciali appuntamenti Live Con Orchestra, prodotti da Vivo Concerti – il secondo il 3 ottobre all’Arena di Verona. Nel grande tempio della musica live capitolina, due ore di musica ed emozioni condensate in uno show intimo e collettivo allo stesso tempo, che ha messo al centro assoluto la musica, la condivisione e l’alchimia tra gli strumenti, per celebrare i quindici anni di carriera di Dario Brunori in compagnia del fedelissimo popolo brunoriano. Uno spettacolo curato nei minimi dettagli, arricchito dall’inedita fusione tra band e accompagnamento orchestrale, che Brunori Sas ha costruito come la sceneggiatura di un film: “L’ho pensato un po’ come si scrive un film: si parte da fuori e si finisce dentro. O forse il contrario. Si attraversano i dubbi, le domande, i silenzi. E intanto si canta. Perché cantare, certe volte, è il modo più onesto che ho per dire le cose. Non per dare risposte, ma per farle risuonare. Perché se la paura non la puoi eliminare, almeno puoi parlarci insieme”, ha spiegato il cantautore calabrese, pronto a partire per L’albero Delle Noci Tour Estate 2025 , 17 tappe tra giugno e agosto, prodotte da Vivo Concerti, nelle principali arene e rassegne musicali a cielo aperto d’Italia, al via sabato 28 giugno a Villa Manin a Codroipo (Udine).

