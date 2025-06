Il cantautore ha iniziato a Roma il tour per i 40 anni della canzone sulla maturità

È iniziato martedì 17 giugno, nella notte prima degli esami di maturità, a Roma, alle Terme di Caracalla, ‘Notte Prima Degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition’, il tour di Antonello Venditti dedicato al 40esimo anniversario dell’uscita del brano.

In quella canzone il cantautore capitolino raccontava le ansie, le paure ma anche le speranze e i sogni degli studenti, prima di quello che non è solo un test scolastico ma un rito di passaggio all’età adulta per i ragazzi italiani. Venditti ha incantato il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale ‘Notte prima degli esami’ e tutti gli altri brani di “Cuore” pubblicato originariamente nel 1984. Si replica giovedì 19 e sabato 21 giugno con due altri live sold-out. “Forse per il grande successo di ‘Ci Vorrebbe Un Amico’, ‘Notte Prima Degli Esami’ era una bomba inesplosa che poi è lentamente esplosa nel nostro cuore. Si perpetua nel rito e mi piace. L’idea che ci siano 500mila ragazzi e ragazze di questo paese che si confrontano con i sentimenti, le speranze, le angosce e l’amicizia mi commuove. E’ una cosa incredibile. Spero non muoia mai questa palpitazione, che sa di vita e di futuro”, ha detto prima dello show Venditti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata