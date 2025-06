Il rapper sui social: "Ciao nonna Ciana"

Addio a Luciana Violini, nonna di Fedez scomparsa a 94 anni. E’ stato lo stesso rapper ad annunciarlo sul suo profilo Instagram. Sulle storie c’è una foto della nonna accompagnata dalla scritta: “Ciao nonna Ciana”. Fedez ha anche postato uno scatto che lo ritrae insieme alla nonna con il messaggio: “Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”.

Luciana Violini, nonna social

La stessa Luciana Violini, nonna materna di Fedez, aveva un profilo Instagram, nel quale si definiva “Nonna e imprenditrice digitale”, capace di raggiungere i 152.000 follower. Al suo interno ha postato nel tempo diverse foto e video, anche con i figli del rapper e Chiara Ferragni, Victoria e Leone. L’ultimo post risale però a tre anni fa. Fedez era molto legato a sua nonna, la quale aveva preso parte anche ad alcuni episodi di “The Ferragnez”, la serie tv sulla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, realizzata dalla coppia prima della separazione.

La nonna di Fedez e il caso del vaccino anti Covid

Nell’aprile del 2021, in piena pandemia, la nonna di Fedez balzò agli onori della cronaca dopo una serie di stories-denuncia fatte da Chiara Ferragni. L’influencer, all’epoca moglie del rapper, lamentò il fatto che a 90 anni la signora Luciana non era ancora stata chiamata dalla Lombardia per fare il vaccino anti-Covid, nonostante l’età avanzata.

