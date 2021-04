Il post di denuncia di Chiara Ferragni su Instagram

L'influencer e imprenditrice su Instagram: "Hanno paura che io smuova l'opinione pubblica, vedere la Lombardia che fa casino è scoraggiante"

Chiara Ferragni denuncia su Instagram che la nonna di Fedez farà il vaccino: la donna ha 90 anni e nei giorni scorsi nelle sue stories Ferragni aveva denunciato che non era ancora stata chiamata per ricevere la sua dose in Lombardia. “Sapete perché lo farà? Perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo ‘Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino’. – spiega Ferragni – Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva diritto di essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica. E invece altre nonne che hanno lo stesso diritto e non hanno chi può farsi sentire mediaticamente come faranno? Chiedo il vaccino per tutte loro, per tutte le persone fragili, per tutti coloro i cui diritti fino a oggi sono stati calpestati”.

Ferragni poi attacca: “Vedere l’Europa a corto di vaccini perché non è riuscita a fare un accordo con le case farmaceutiche è desolante – spiega – Vedere la Lombardia che fa un casino dietro l’altro è scoraggiante. Mi fa arrabbiare vedere i responsabili che continuano a sbagliare, sia quelli che c’erano e sono andati via sia quelli che ci sono sempre stati e sono ancora sulle loro poltrone senza vergogna”.

L’influencer e imprenditrice prosegue: “Da persona privilegiata quale sono nelle scorse settimane ho pensto a cosa avrei potuto fare per aiutare a migliorare la situazione come ho provato a fare lo scorso anno ma non ho trovato una soluzione – ha scritto – E allora ho capito che intanto potevo fare questo appello per tutti i messaggi di followers che mi hanno raccontato le loro storie durissime legate al Covid e mi hanno chiesto di parlarne”.

Poi l’appello: “Questo appello lo faccio a Mario Draghi, persona che stimo e alla quale va il mio supporto e comprensione perché non posso nemmeno immaginare quanto è incasinata la situazione che ha ereditato. Questo appello lo faccio di più a ogni singolo politico, ministro, parlamentare, presidente: a loro dico basta chiacchierare! Basta! Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare perché la gente è stanca!”.

