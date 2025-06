L'artista torna in Europa con il suo 'Some Special Shows 4 Uk

A grande richiesta Drake aggiunge un nuovo appuntamento all‘Unipol Forum di Milano lunedì 1° settembre 2025. Il terzo, dopo le già annunciate date di venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto 2025 al palazzetto milanese.

Il ritorno di Drake in Europa dopo sei anni

Drake, artista globale vincitore di cinque Grammy e multi-platino, ha annunciato il suo ritorno in Europa e nel Regno Unito con il tour ‘Some Special Shows 4 Uk‘ che prenderà il via il prossimo luglio. Prodotto da Live Nation, il tour nelle arene inizierà domenica 20 luglio a Birmingham, nel Regno Unito, presso la Utilita Arena, dopo tre serate da headliner al Wireless Festival al Finsbury Park di Londra (11-13 luglio). All’inizio di quest’anno, il Wireless ha annunciato Drake come headliner 2025 per tutte e tre le serate, ognuna con una scaletta unica e ospiti speciali. Il festival ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti, segnando il più rapido sold-out nei suoi 20 anni di storia.

Le tappe del suo Some Special Shows

Il tour Some Special Shows 4 Eu continuerà con tappe a Monaco, Parigi, Berlino, Copenhagen, Manchester, Amsterdam e altre ancora prima di concludersi martedì 23 settembre ad Amburgo, in Germania, alla Barclays Arena.

Il tour segna il primo ritorno di Drake in Europa e nel Regno Unito in sei anni, dopo il suo Assassination Vacation Tour del 2019. La tappa europea e britannica arriva dopo il tutto esaurito registrato a febbraio in Australia con l’Anita Max Win Tour. Nel corso del 2023 e del 2024, Drake ha completato il suo It’s All A Blur Tour, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il Nord America, con ospiti speciali 21 Savage e J. Cole.

