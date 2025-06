Il cantante parla del disco in uscita venerdì 6 giugno

Bresh parla del nuovo album “Mediterraneo“, in uscita venerdì 6 giugno 2025. “E’ un album per i sognatori, che vuole regalare speranza e che a ritroso capisco di aver fatto solo per riuscire a stare a galla a galleggiare, a mantenere un equilibrio tra gli sbalzi di umore tra la marea dell’umore e quindi è un’autoanalisi insomma, un’autoterapia come tutta la musica che ho sempre fatto”, afferma il cantante.

All’interno 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica del giovane cantautore ligure. “Il nome deriva dal fatto che una sera mi sono reso conto di quanto possa stare bene senza avere bisogno di altro in una terra come quella intorno al Mediterraneo”, ha raccontato Bresh presentando il disco. Un legame profondo e duraturo, già presente nei brani, contenuti nell’album, ‘Umore Marea’ (il nuovo singolo attualmente in radio) e ‘La Tana del Granchio’ (certificato Oro, posizionato per cinque settimane consecutive nella Top 10 della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti e rimasto stabile per sei settimane nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e italiana di Shazam) con cui è andato a Sanremo.

L’album ‘Mediterraneo’ di Bresh: i brani

Questa la tracklist di “MEDITERRANEO”:

Rotta maggiore (Partenza) Umore marea Capo Horn feat. Tedua Kamala La tana del granchio Altezza cielo feat. Kid Yugi Agave Popolo della notte Aia che tia Dai che fai Guasto D’Amore Tarantola Erica feat. Sayf Il limite feat. Achille Lauro Torcida Altamente Mia

Bresh: concerti, date e biglietti

A partire da fine ottobre, Bresh sarà per la prima volta protagonista di un tour nei palasport: dopo la data zero a Jesolo, il tour proseguirà a Roma, due date sold out a Milano, e per finire a Bologna. Attraverso il suo stile che unisce il rap al cantautorato, con un linguaggio sempre diretto e dalla forte espressività visiva, Bresh si prepara a regalare al pubblico uno show che mostrerà, ancora una volta, il suo entusiasmo e la sua energia sul palco.

I biglietti sono disponibili in prevendita. Per info: www.livenation.it

Sabato 25 ottobre – JESOLO @ Palazzo del Turismo (data zero)

(data zero) Sabato 1° novembre – ROMA @ Palazzo dello Sport

Giovedì 6 novembre – MILANO @ Unipol Forum (SOLD OUT)

(SOLD OUT) Venerdì 7 novembre – MILANO @ Unipol Forum (SOLD OUT)

– MILANO @ (SOLD OUT) Domenica 9 novembre – BOLOGNA @ Unipol Arena

