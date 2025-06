Il rapper canadese arriva in Italia per i suoi primi due concerti

L’attesa è finita: Drake arriva finalmente in Italia. Dopo anni di richieste da parte dei fan e voci di corridoio e hype crescente, il 2025 segna una svolta storica per il pubblico italiano. Il rapper canadese, tra gli artisti più influenti e prolifici degli ultimi due decenni, ha ufficializzato due concerti a Milano questa estate. Lo comunica Ticketmaster, la società venditrice dei biglietti per i concerti.

In questo articolo trovi tutto ciò che ti serve sapere per non perderti l’evento dell’anno.

Drake a Milano, le date ufficiali

Drake si esibirà in Italia il 29 e 30 agosto 2025 all’Unipol Forum di Milano. Si tratta delle uniche date italiane previste all’interno del tour europeo intitolato “$ome $pecial $hows for EU”. Sono anche i primi concerti di sempre per Drake in Italia.

Biglietti Drake a Milano, dove e quando acquistarli

I biglietti ufficiali saranno disponibili su Ticketmaster.it a partire da venerdì 6 giugno 2025 alle ore 12:00. Considerando l’enorme richiesta prevista, si consiglia di registrarsi in anticipo sulla piattaforma e prepararsi all’acquisto già qualche minuto prima dell’apertura delle vendite. Sono previste però anche due finestre di prevendita esclusive per alcuni utenti.

Presale esclusive

Presale Mastercard : da mercoledì 4 giugno alle ore 12:00 per i titolari di carta Mastercard.

My Live Nation Presale: da giovedì 5 giugno alle ore 12:00 per gli iscritti a Live Nation.

Chi è Drake

Aubrey Drake Graham, nato a Toronto il 24 ottobre 1986, ha iniziato la sua carriera come attore nella serie canadese Degrassi: The Next Generation. Ma nel 2009, con il mixtape So Far Gone, ha dato inizio a una delle carriere musicali più impressionanti della storia recente. Ha consolidato il suo status di icona globale poi con album come Take Care (Grammy Award nel 2013), Nothing Was the Same, Views, Scorpion, Certified Lover Boy e Honestly, Nevermind.

Il nuovo album del 2025

Il nuovo album di Drake, uscito il 14 febbraio 2025, si chiama $ome $exy $ongs 4 U. Il disco è un album collaborativo con il producer e cantante PartyNextDoor. Ha immediatamente debuttato al primo posto della Billboard 200, diventando il quattordicesimo album di Drake a raggiungere tale traguardo.

Drake a Milano 2025: info riassuntive

Tour : $ome $pecial $hows for EU

Date : 29 e 30 agosto 2025

Location : Unipol Forum, Milano

Biglietti : Ticketmaster.it dal 6 giugno ore 12:00

Presale Mastercard : dal 4 giugno ore 12:00

My Live Nation Presale: dal 5 giugno ore 12:00

