Grande entusiasmo per l'artista campano

C’erano 50 mila spettatori al Circo Massimo, a Roma, per il concerto di Liberato. Tra i pezzi suonati “9 maggio”, “Viennarì”, “Me staje appennenn’ amò”, “Tu t’e scurdat e me” e “Partenope”. A fine concerto l’artista campano ha annunciato il suo prossimo appuntamento live che si terrà allo Stadio Maradona di Napoli in data 5 giugno 2026. A settembre 2025 sarà invece live in Europa (19 settembre 2025 a Londra, Troxy; 21 settembre 2025 a Parigi, L’Olympia; 23 settembre 2025 a Barcellona, Razzmatazz).

