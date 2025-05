In città per promuovere la data del tour che vedrà il gruppo salentino esibirsi sul palco dell'Inalpi Arena

Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, canta sorpresa sulla balconata della Mole Antonelliana a Torino insieme al batterista, Danilo Tasco. In città per promuovere la data del tour che vedrà il gruppo salentino esibirsi sul palco dell’Inalpi Arena, i due artisti hanno fatto tappa al Museo Nazionale del Cinema per poi salire sulla cima della Mole e intonare davanti al pubblico sorpreso, alcuni dei successi che gli hanno resi famosi negli anni.

