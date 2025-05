Yailin La Mas Viral

Bachata, reggaeton e merengue elettronico: mix latino-americano

Mercoledì 21 maggio torna ‘Fiesta Roma Latin Festival’, che dal 1995 con la sua magia e la sua inesauribile vitalità, anima le notti dell’estate romana. Nella cornice del Parco Rosati all’Eur in Via delle Tre Fontane 24, si potrà vivere un’atmosfera festosa e ‘caliente’ all’insegna dell’ottima musica live. Il cartellone artistico infatti, anche in questa stagione, coinvolgerà le più importanti star del panorama musicale latino-americano e non solo.

Il primo concerto venerdì 30 maggio è stato affidato al Grupo Extra, gruppo domenicano che con disinvoltura fonde bachata, reggaeton e merengue elettronico, un mix che li ha resi protagonisti della scena latina internazionale.

Venerdì 13 giugno sul palco sarà la volta della band cubana timba Havana De

Primera. Mercoledì 18 giugno a scaldare l’atmosfera ci pensa Yailin La Mas Viral la

sensuale artista domenicana una delle voci più esplosive della scena urban latin. Venerdì

20 giugno si esibirà sul palco l’acclamatissimo artista domenicano Omega noto anche

come Omega El Fuerte , pseudonimo di Antonio Peter De la Rosa, un cantautore

domenicano di musica merengue.

