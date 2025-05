L'artista ha presentato il suo ultimo lavoro 'Funny little fears' a Roma

Damiano David ha presentato a Roma il suo primo album da solista ‘Funny little fears’, in uscita venerdì 16 maggio. Sono 14 i brani che compongono ‘Funny little fears’, iniziato con la teatralità di ‘Silverlines‘ (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di ‘Born With a Broken Heart’ e con l’intensità di ‘Next Summer‘. Ultimo brano ad anticipare l’uscita dell’album è stato ‘Voices’, che lo stesso Damiano ha definito come “l’ultima pagina del prologo di questo diario”.

“Una nuova nuova sfida, un modo per cercare di migliorarmi e di fare cose nuove”, ha spiegato il cantautore romano leader dei Maneskin. Prima di intraprendere il suo tour mondiale, Damiano quest’estate si esibirà in alcuni tra i più importanti festival musicali al mondo, come, tra gli altri, il Lollapalooza a Chicago, il Bonnaroo Music & Arts Festival in Tennessee e il Seoul Jazz Festival a Seoul, prima esibizione in assoluto di Damiano in Corea del Sud.

