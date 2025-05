Polverizzati i ticket per il live del cantante portoricano il 17 luglio a Milano: la popstar raddoppia il 18

Fan di Bad Bunny scatenati on line per accaparrarsi i biglietti dell’unico concerto italiano del cantante portoricano vincitore di tre Grammy, in programma venerdì 17 luglio 2026 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. La vendita in anteprima per per gli utenti My Live Nation era in programma giovedì 8 maggio, con la vendita generale invece al via venerdì 9 maggio dalle 12. Ma l’afflusso massiccio on line sul sito di Ticketone ha prodotto un immediato sold-out per lo show, tanto da costringere Live Nation a raddoppiare in corsa la data milanese del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” World Tour il giorno successivo, il 18 luglio 2026, all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, con un annuncio sui social.

I tagliandi del secondo live di Bad Bunny sono in vendita da venerdì 9 maggio, così come quelli per il primo concerto., con i fan che erano in fila on line per la prima data che sono stati reindirizzati già ieri alla vendita in anteprima.

Chi è Bad Bunny: la popstar portoricana re di Spotify

Bad Bunny, nato Benito Antonio Martínez Ocasio, è un artista multi-platino e vincitore di tre Grammy la cui capacità di infrangere le barriere internazionali e smantellare le norme culturali lo ha reso un’icona della cultura e dell’intrattenimento globale. La star che sfida i generi, artista più ascoltato di Spotify a livello globale per tre anni consecutivi (2020-22), detiene il record assoluto di tournée con un incasso di 435 milioni di dollari in un anno solare, con oltre 2,4 milioni di biglietti venduti in 81 spettacoli nel 2022. Il suo “Most Wanted Tour” ha battuto il record di incassi del Barclays Center, superando il record di 12 concerti detenuto da Jay Z. La sua eccellenza artistica è stata riconosciuta con imprese storiche, tra cui la prima nomination ai Grammy Awards per l’Album dell’anno, per una produzione in lingua spagnola, “Un Verano Sin Ti”. L’album, acclamato in tutto il mondo, è anche l’album più ascoltato in streaming su Spotify, con oltre 18 miliardi di riproduzioni.

Nel 2025, l’album di Bad Bunny “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” ha trascorso tre settimane consecutive al n. 1 della Billboard 200, segnando il suo settimo album nella Top 10 e il nono n. 1 consecutivo nella classifica Top Latin Albums. È entrato nella storia come il primo artista latino a raggiungere le 100 posizioni nella Billboard Hot 100 e il primo artista in lingua spagnola ad esibirsi al Coachella.

