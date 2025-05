E' una delle artiste che si è esibita sul palco del Concertone a Roma

“Credo che oggi nella società manchi davvero l’essere empatici, il cercare di mettersi nei panni dell’altro e non pensare solo a se stessi. Penso sia uno dei principi fondamentali dell’essere umani e quindi sì, torniamo a essere umani”. Così Giglio, una delle artiste che si è esibita sul palco del Primo Maggio a Roma, dopo che lo scorso anno aveva vinto il contest dedicato alle nuove promesse del Concertone, citando la frase caratteristica dell’attivista Vittorio Arrigoni. Giglio ha da poco pubblicato un nuovo EP, ‘Santa Rosalia’, in cui tratta diversi temi sociali, tra cui la questione di genere: “L’EP parla di immagini di vita quotidiana, che ho vissuto personalmente o che ho assorbito da chi mi sta vicino. Per me è fondamentale parlare di ciò che succede e, soprattutto, le sensazioni che derivano da quanto succede”.

