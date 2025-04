Immagine da Instagram

Il cantante: "Sono ancora vivo, vi terrò aggiornati"

“Grazie del vostro sostegno, vi terrò aggiornati”. Così sui social il rapper torinese Shade, dopo aver comunicato con un video social di essere stato ricoverato in ospedale per un’infezione polmonare. “Mercoledì ho smesso di respirare”, spiega Shade.

Cosa è successo a Shade

“L’infezione era più grave del previsto quindi mi hanno trasferito in un reparto specifico – spiega Shade, aggiungendo con ironia “che vi dirò, ho dormito in hotel peggiori”.

Shade spiega anche ai suoi follower che “la situazione nei miei dm e su whatsapp” è “ingestibile” ma che ogni tanto proverà a rispondere ad alcuni messaggi.

Il cantante, all’anagrafe Vito Ventura, ha anche condiviso in un video le immagini delle radiografie dei suoi polmoni, ironizzando sul fatto che in uno dei due si vede una massa e sembra sia stato “riempito di sbobba”. Il video inizia con una dichiarazione di Shade che dice “Eccomi qui, sono ancora vivo“.

Nell’agosto 2024 Shade aggredito a Torino

Era l’agosto 2024 quando ci fu una brutta avventura per il rapper, Shade, aggredito e derubato da due persone, mentre tornava nella sua casa di Torino, come lui stesso raccontò in una storia sui social.

