Jovanotti conferma i live a Roma “a partire da stasera” nonostante il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

L’annuncio di Jovanotti

“Tutta la squadra di Palajova è arrivata a Roma ieri mattina e come tutti abbiamo appreso in diretta la notizia della morte di Papa Francesco”, scrive Jovanotti su Instagram, “suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti arrivando a Roma da lontano. Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre”.

“Volevamo bene a Papa Francesco e soprattutto lui ne voleva a noi tutti nove miliardi di abitanti del mondo, ce lo ha ripetuto ogni giorno nel suo pontificato. La sua presenza è stata un dono per tutti, non lo dimenticheremo. Dedicheremo i nostri spettacoli a una delle parole che Papa Francesco ha pronunciato più spesso: gioia“.

