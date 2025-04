Intreccia sonorità etniche con la lingua italiana e sarda

È online il video ufficiale di ‘Sono Stata’, il nuovo brano della cantautrice sarda Simona Salis insieme ad Antonella Ruggiero. Distribuito da Pirames International, il brano è disponibile in digitale. Il video con la regia di Federico Mannato, mostra la creazione di un dipinto, dalla scelta dei colori fino al disegno finito. Seguendo il ritmo del brano, l’artista dà vita a soggetti che si rivelano essere le protagoniste della canzone. Il continuo susseguirsi di figure che mutano costantemente, rispecchia il significato della canzone, che parla dell’anima alla continua ricerca della sua forma definitiva in sintonia con la realtà che la circonda. Prodotto da Ivan Ciccarelli in collaborazione con Silvio Masanotti, ‘Sono stata’ è un brano di world music, che intreccia sonorità etniche con la lingua italiana e sarda, accompagnato da un ritmo coinvolgente e ricco di suggestioni. Il testo della canzone, ispirato alla poesia di Mariangela Gualtieri, esplora l’identità non come un concetto fisso, ma come un processo in continua evoluzione. Simona Salis è una cantautrice e insegnante di musica nata a Cagliari.

