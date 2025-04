'La Rivincita' tra Nazionale Cantanti e Nazionale della Politica

Martedì 15 luglio, a partire dalle 21.25 dallo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia, andrà in onda in diretta su Rai 1, La 34ª edizione de ‘La Partita del Cuore’. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, La città dell’Aquila sarà nuovamente il palcoscenico della rivincita tra La Nazionale Cantanti e La Nazionale della Politica che scenderanno in campo per raccogliere fondi da destinare al Progetto Accoglienza realizzato congiuntamente dalla Fondazione Bambino Gesù di Roma e dalla Caritas Italiana, per offrire vitto, alloggio e sostegno materiale alle famiglie dei bambini ricoverati, provenienti da tutta Italia e dall’estero.

