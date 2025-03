Il disco è disponibile da oggi in preorder: sarà pubblicato il 18 aprile

Arriva il nuovo album di Achille Lauro. Dopo il successo di Sanremo con ‘Incoscienti Giovani’ il cantautore romano ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo ultimo disco ‘Comuni mortali’, che è da oggi disponibile in preorder.

Achille Lauro, il nuovo album in uscita il 18 aprile

‘Comuni mortali’ è il titolo del settimo e ultimo album di Achille Lauro che sarà in uscita venerdì 18 aprile per Warner Music Italy. Il nuovo disco arriva dopo il grande successo di ‘Incoscienti giovani’ all’ultimo Festival di Sanremo e di ‘Amore disperato’, entrambi in vetta alle classifiche streaming e radiofoniche degli ultimi mesi e certificati rispettivamente Oro e Platino, Achille Lauro annuncia un nuovo capitolo, frutto della sua continua evoluzione artistica.

Il nuovo album del cantante è disponibile da oggi nei formati Softpack CD, Softpack CD Ed. Autografata, Vinile Standard Nero, Vinile Picture Disc Ed. Limitata, Autografato e Numerata, Vinile Deluxe Ed. Limitata e Numerata con Foto Autografata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Achille Lauro, i live al Circo Massimo e nei palazzetti

I brani contenuti nell’album di ‘Comuni mortali’ insieme ai grandi successi della carriera di Achille Lauro saranno live nelle due date live al Circo Massimo il 29 giugno (già sold out) e il 1° luglio, prima di iniziare l’avventura nei palazzetti dal 4 marzo 2026, al via da Eboli per proseguire poi a Bari, Padova, Torino, doppia tappa a Milano, Bologna e Firenze. I biglietti del tour sono in vendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.





Achille Lauro, le date del tour

CIRCO MASSIMO 2025

29 GIUGNO 2025 – SOLD OUT

1 LUGLIO 2025

PALAZZETTI 2026

04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE

09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO

12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA

14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA

16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

17 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – NUOVA DATA

20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata