“Sono molto emozionato per la data al Maradona, per l’importanza e la storia che ha quello Stadio, e perché è da tanto che non faccio un grosso show a Napoli, non vedo l’ora di cantare tutti insieme”. È il commento di Sfera Ebbasta in vista dei live estivi del suo tour 2025, che ieri, mercoledì, ha visto un’esibizione da sold out al Palazzo dello Sport di Roma. L’artista si esibirà a Napoli il 7 giugno per la prima volta allo Stadio Maradona e tornerà nella Capitale il 19 luglio nel cartellone di ‘Rock in Roma’. “Il ritorno live a Roma sarà sicuramente potente – racconta – salire sul palco del Rock in Roma mi ha sempre dato emozioni forti, e sono certo che anche quest’anno sarà così”.

Il tour 2025 del rapper, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live, è curato personalmente in ogni dettaglio da Sfera Ebbasta: i 30 brani che compongono la setlist sono stati accompagnati da effetti visivi e giochi di fuoco e luce, puntellati dalle coreografie di 8 ballerini. Una consistente sezione della scaletta è stata riservata al suo ultimo album ‘X2VR’, pubblicato per Island Records e già Quintuplo Disco di Platino. Molto più di un concerto, quella del tour 2025 è un’esperienza immersiva grazie ai visual firmati da Sugo Design. Dopo le doppiette da tutto esaurito a Padova e Firenze e la data di Roma, gli show nei palazzetti proseguono anche a marzo a Bologna (22/3 @ Unipol Arena) e Torino (29/3 @ Inalpi Arena); ad aprile a Milano con poker di date all’Unipol Forum (4, 5, 7 e 8 aprile).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata