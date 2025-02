“I due genovesi Olly e Bresh che portano Fabrizio De André alla serata cover di Sanremo? Beh, ci sono tanti cantautori a Genova, ma hanno scelto lui in particolare proprio perché ha da tempo usato un linguaggio che è più vicino a quello di oggi”. Dori Ghezzi, cantante e moglie di Fabrizio De André, ricorda il grande cantautore genovese in occasione dell’85esimo compleanno. ‘…Ma tu rimani. Buon compleanno Faber’ è il titolo dell’evento che si è svolto nella Sala della Regina a Montecitorio. “Se ho parlato con Olly e Bresh prima dell’esibizione? Mentre per Bresh c’era già Cristiano De André come punto di riferimento, per Olly sì, l’ho sentito la sera prima perché voleva essere incoraggiato. Queste sono le cose belle di questo mondo”, ha aggiunto Ghezzi. Ad accompagnare l’evento la voce di Paola Turci, che ha eseguito nella Sala alcuni brani di Faber assieme al trombettista Paolo Fresu. A rappresentare l’istituzione parlamentare ospite il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone.

