Si parte il 24 maggio al 'Mi Ami Festival' di Milano

Live Nation Italia annuncia le prime date del tour di Joan Thiele. La cantante in gara al 75º Festival di Sanremo 2025 con il brano ‘Eco’ sarà protagonista quest’estate nei principali festival italiani.

Di seguito i primi sette appuntamenti del ‘Joanita Tour 2025’. Si parte il 24 maggio al Mi Ami Festival di Milano, per poi proseguire il 27 giugno al Flowers Festival di Collegno (To), il 28 giugno al Lumen Festival di Vicenza, il 25 luglio al Riverock Festival di Assisi (Pg), l’11 agosto al Mish Mash Festival di Milazzo (Me), il 13 agosto al Color Fest di Lamezia Terme (Cz), il 14 agosto al Locus Festival di Locorotondo (Ba). I biglietti per le date di Milano, Collegno (To) e Lamezia Terme (Cz) sono già in vendita su www.livenation.it. I biglietti per le altre date saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di sabato 15 febbraio 2025 su www.livenation.it.

Joan Thiele, cantautrice e producer, vive la sua infanzia tra la Colombia e l’Italia. Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale con il brano ‘Proiettili’, tratto dal film ‘Ti mangio il cuore’, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il brano Sanremese ‘Eco’, scritto dalla stessa Joan, è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle. Un pezzo che affronta temi come l’importanza di difendere le proprie idee e il valore della condivisione.

Il singolo anticipa il primo album in italiano di Joan Thiele, Joanita (Sony Music/Numero Uno), in uscita il 21 Febbraio 2025.

