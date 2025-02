Sono un grande fan dei Maneskin“. Lo ha detto il leader dei Duran Duran, Simon Le Bon, in conferenza stampa all’Ariston. “Dovreste esserlo anche voi – ha aggiunto – dovreste essere orgogliosi di avere un gruppo fantastico come questo in Italia”. La band inglese è ospite nella terza serata del Festival di Sanremo.

