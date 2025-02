“C’è già stato un pezzo prodotto dall’Intelligenza artificiale. Siamo arrivati al momento in cui ci capiterà di ascoltare musica creata dalle macchine e non da un uomo, da un’artista”. Lo ha detto il leader dei Duran Duran, Simon Le Bon, in conferenza stampa all’Ariston. “Nel Regno Unito – ha proseguito – è già stato dato il permesso alle aziende che si occupano di rubare il nostro stile, i testi delle nostre canzoni, la musica, senza dare una controparte all’artista. Credo sia sbagliato e tutti noi dovremmo alzare la voce se non vogliamo che d’ora in poi la musica sia prodotta dalle macchine anziché da uomini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata