Il rapper, che si è ritirato dalla Kermesse, Fiera Milano Live, ha annunciato anche uno show il 10 settembre alla Fiera di Milano

Dopo la rinuncia a Sanremo, esce oggi, martedì 4 febbraio, su tutte le piattaforme digitali ‘Demoni‘, il nuovo singolo di Emis Killa con cui il cantante avrebbe dovuto partecipare al Festival. Il rapper per l’occasione ha annunciato anche uno speciale live show per riunire tutti i suoi fan a chiusura dell’estate 2025: EM16, mercoledì 10 settembre, a Fiera Milano Live, una data evento prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti. I biglietti saranno acquistabili online e nei punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 5 febbraio alle ore 16. Tutti coloro che erano presenti al “No Phone Party” dello scorso 15 dicembre al Fabrique di Milano avranno diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16.

Cosa racconta il testo di ‘Demoni’ di Emis Killa

‘Demoni‘, scritto dallo stesso Emis Killa e composto insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, che ne ha curato anche la produzione, racconta la relazione sentimentale tra due persone, in particolare in una delle prime notti d’amore, quando è ancora tutto da scoprire, tra dubbi, chimica, passione. Non sempre l’amore salva dai propri demoni e spesso, dopo la storia di una notte, si torna a casa con le stesse inquietudini di prima.

Emis Killa su Sanremo: “Preferivo andarci, mai dato schiaffo a nessuno”

Emis Killa è tornato sulla sua rinuncia al Festival di Sanremo 2025. “Dispiaciuto? Chiaramente avrei preferito andare. Se le frequentazioni mi hanno danneggiato? No, con loro c’era solo amicizia. L’indagine non mi nuoce, sono soltanto indagato. Mi descrivono come personalità pericolosa? Dicono così perché c’è stata una colluttazione allo stadio ma io non faccio parte di questa colluttazione, io non ho mai mollato manco uno schiaffo allo stadio. Quindi non sono preoccupato”, ha dichiarato il rapper intervistato nel corso del programma di Rai3 con Massimo Giletti, ‘Lo stato delle cose’, andato in onda ieri sera.

L’evento il 10 settembre a Fiera Milano Live

Il brano rappresenta il primo passo di Emis Killa in un 2025 che si preannuncia pieno di musica e sorprese artistiche, come la data evento EM16 che si terrà il prossimo 10 settembre a Fiera Milano Live, una nuova occasione per celebrare l’hip hop e i maggiori successi di Emis Killa, circondato dai propri fan e da ospiti d’eccezione.

Dopo lo speciale show a settembre 2024 per festeggiare i 15 anni di carriera, EM15, con oltre 25 mila persone, e la data evento ‘No Phone Party‘, un live che per la prima volta in Italia ha visto il pubblico godersi lo show senza poter utilizzare i telefoni, Emis Killa segna l’inizio di un nuovo percorso per la sua carriera, che conta 6 album certificati e tre mixtape che hanno contribuito alla storia del rap in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emis Killa (@emiskilla)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata