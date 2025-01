Ispirò alcune delle canzoni più iconiche dei Rolling Stones e incise l'iconico album 'Broken English'. La sua una vita di eccessi, cadute e rinascite

Marianne Faithfull, icona della musica pop britannica, musa ispiratrice e anima ribelle che ha contribuito alla scrittura di alcune delle più grandi canzoni dei Rolling Stones, è scomparsa all’età di 78 anni. La notizia è stata annunciata dalla sua casa discografica Republic Media, che ha confermato il decesso avvenuto a Londra, in presenza della sua famiglia.

Simbolo della Swinging London

Faithfull divenne famosa a soli 17 anni nel 1964 con la canzone As Tears Go By, scritta da Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones, e presto divenne una delle figure più affascinanti della scena londinese incarnando lo spirito della Swinging London, la vivace scena culturale e musicale che caratterizzò Londra negli anni ’60. Nel 1966 iniziò una relazione con Mick Jagger, diventando una delle coppie più iconiche e scandalose dell’epoca: fu musa ispiratrice di numerose canzoni dei Rolling Stones, come She Smiled Sweetly, Let’s Spend the Night Together e Sister Morphine, a cui contribuì anche come autrice. Inoltre, introdusse Jagger alla lettura di Il Maestro e Margherita, che ispirò la canzone Sympathy for the Devil.

Le difficoltà personali e la rinascita musicale

Dopo la rottura con Jagger nel 1970, cadde in una profonda crisi personale, segnata dalla dipendenza da eroina e dalla perdita della custodia del figlio, vivendo anche alcuni anni come senzatetto a Londra. Tentò il suicidio e affrontò problemi di salute come anoressia, epatite e cancro al seno. Ma poi, nel 1978, tornò alla ribalta con l’album Broken English, caratterizzato da testi crudi e sonorità nuove, che le valsero il plauso della critica. La sua voce, segnata dagli anni di abusi e sofferenze, divenne il suo tratto distintivo, che si vide anche in album come Dangerous Acquaintances, Strange Weather e She Walks in Beauty. Oltre alla musica, si dedicò al teatro e al cinema, recitando in film come Marie Antoinette e serie TV come Absolutely Fabulous. Era stata ricoverata nel 2020 per Covid-19, un’altra battaglia nella sua lista di sfide. La sua vita, segnata da eccessi, cadute e rinascite, la rese una delle figure più affascinanti e complesse della storia del rock.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata