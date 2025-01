Il quarto disco di una band fuori dagli schemi, schietta, sincera mai banale

Mercoledì 26 Febbraio sul palco del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, in viale Pietro de Coubertin, i Mardi Gras presenteranno in anteprima il loro quarto album in studio intitolato ‘Sandcastle’. Pubblicato l’11 Novembre, il disco è uscito in digitale, per la storica etichetta Underground Symphony. Un album energico intenso e molto evocativo.

Il gruppo romano attivo da più di 20 anni sulla scena italiana e internazionale in un viaggio introspettivo ricco di tensioni emotive che mette in luce le fragilità dell’uomo e le sue insicurezze, ma al tempo stesso ne esalta la forza e la bellezza. Mardì Gras è una band fuori dagli schemi, schietta, sincera mai banale che, con metafore pungenti ed evocative, in questo album tocca tematiche esistenziali, sociali prendendo posizione su tutto ciò che non gli piace come il bullismo la violenza e il narcisismo dilagante.

L’album è un racconto in musica della sceneggiatura originale ‘Sandcastle’ di Sante Sabbatini, Francesco Braida e Filippo Novelli. Il Graphic Musical (uscito su Amazon a completamento del disco) ambientato nel New Jersey racconta la storia di Nicholas, ragazzo geniale timido ed introverso, costantemente bullizzato dai suoi coetanei che, in seguito a un incidente accaduto alla sorella Cecilia a causa di un tentativo di violenza, troverà la forza di reagire e cercherà di scovare chi ha provato a farle del male.

