A Pittsburgh e Houston le performance delle star nel Christmas Day del football

(LaPresse) Grande spettacolo non solo di sport per lo speciale Christmas Day organizzato dalla Nfl e trasmesso in diretta streaming su Netflix. Nel giorno di Natale si sono disputate due partite. A Pittsburgh si sono affrontati gli Steelers, battuti in casa dai Kansas City Chiefs 29-10, mentre a Houston i Baltimore Ravens hanno sconfitto i Texans 31-2. Prime delle gare in entrambi gli stadi è stata trasmessa un’esibizione registrata per l’occasione di Mariah Carey, che ha cantato il suo classico natalizio, ‘All I Want for Christmas is You’. Nell’intervallo della partita di Houston, invece, Beyoncé, originaria della città del Texas, ha regalato una eccezionale performance. Arrivata in sella a un cavallo bianco Queen Bey ha eseguito per la prima volta dal vivo alcune canzoni del suo ultimo disco, l’album country ‘Cowboy Carter’ tra cui la hit ‘Texas Hold ‘Em’ e ‘Jolene’. NO RE-SALE. NO ARCHIVE

