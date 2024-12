Da oggi è possibile procedere alla procedura per l'acquisto per il Festival in programma dall'11 febbraio

Novità sul fronte biglietti per Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio e in onda in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay). L’attività di vendita e gestione dei biglietti per la partecipazione all’evento, è stata affidata alla società TicketOne Spa.

Dove comprare i biglietti

“In considerazione dei limitati posti disponibili nel Teatro, l’acquisto prevede una necessaria procedura di registrazione preliminare – avverte la Rai – Gli utenti in possesso di tutti i requisiti richiesti in fase di registrazione saranno poi selezionati tramite un software che provvederà alla scelta degli stessi in maniera casuale alla presenza di un notaio e successivamente, previa comunicazione, invitati a procedere all’acquisto di un numero massimo di due biglietti. Resta inteso che il buon esito della fase di registrazione non determinerà in capo all’utente alcun automatico diritto di acquistare il biglietto, ma gli consentirà esclusivamente di partecipare al processo di selezione”.

La registrazione è aperta dalle ore 10:00 di oggi sino alle ore 20 del 6 gennaio 2025 sul sito internet https://www.Sanremo2025Rai-ticketone.it e prevederà l’inserimento dei dati richiesti, tra cui: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, indicazione dei dati di un valido documento di identità del soggetto che effettua la registrazione e che in caso di selezione procederà all’acquisto del biglietto. In fase di registrazione, l’utente dovrà indicare il giorno e il settore del teatro (platea o galleria) per il quale intenderebbe ottenere la possibilità di acquisto del biglietto. È ammessa una sola registrazione per ciascun utente. Le registrazioni multiple, con numeri di telefono, codice fiscale e/o indirizzi di posta elettronica ripetuti non sono ammesse e saranno bloccate in fase di registrazione o comunque eliminate a posteriori.

Nel periodo che va dal 13 gennaio fino al 27 gennaio, gli utenti che avranno completato una valida registrazione e che saranno selezionati con la procedura di cui sopra, riceveranno un’e-mail dal TicketOne Fornitore che li informerà circa le modalità e le tempistiche per procedere all’acquisto del biglietto.

