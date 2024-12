L'ex sindaca interviene sulle polemiche: "Grande confusione nella scelta degli artisti e disastroso effetto domino"

Non si placano le polemiche sul Concerto di Capodanno a Roma. Dopo l’esclusione di Tony Effe, la rinuncia alla partecipazione all’evento di Mahmood e Mara Sattei in solidarietà con il rapper romano e la presa di posizione di altri cantanti che dicono “no alla censura”, oggi sulla questione si è espressa anche l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi. “Il Capodanno della Capitale doveva essere un evento ‘top’. E invece di ‘top’ c’è stata solo la grande confusione nella scelta degli artisti, che ha generato un disastroso effetto domino e una pessima figura per tutta Roma“, dice l’ex sindaca del M5S.

Lo stesso Tony Effe è tornato sulla sua esclusione sui social: “Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo”, ha affermato Tony Effe in un post su Instagram nel quale ha anche annunciato il brano ‘Damme ‘na mano’ con cui parteciperà a Sanremo. “Grazie a tutte le persone e ai miei colleghi che hanno preso una posizione. ‘Damme ‘na mano’, ci vediamo a Sanremo”, ha concluso il rapper.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOSA 🇮🇹 (@tonyeffebaby777)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata