L'album è una maxi raccolta dei suoi più grandi successi, con l'aggiunta di alcune collaborazioni inedite

Gianni Morandi compie 80 anni. “Quanta strada abbiamo fatto…”, ha scritto il cantante a corredo di una foto pubblicata su Facebook poco dopo la mezzanotte che lo ritrae da ragazzino durante una delle sue prime esibizioni. Una lunghissima carriera quella di Morandi, che presto si arricchirà con un nuovo progetto: il 13 dicembre uscirà il suo nuovo album ‘L’attrazione’.

‘L’attrazione’: il nuovo album di Gianni Morandi in uscita il 13 dicembre

‘L’attrazione’ è il nuovo disco di Gianni Morandi in uscita venerdì 13 dicembre, a distanza di un mese dal primo estratto scritto e composto dall’amico e collega Jovanotti. Viaggio musicale attraverso la carriera dell’eterno ragazzo di Monghidoro, ‘L’attrazione’ è una maxi raccolta dei suoi più grandi successi: 17 brani iconici – tra cui due speciali sorprese – che hanno segnato generazioni e continuano a risuonare nel cuore di milioni di fan. Tra passato e presente, Morandi aggiunge nuovi tasselli al filone di collaborazioni che in questi anni hanno arricchito la sua discografia. Oltre alla ormai celebre ‘FATTI riMANDARE DALLA MAMMA A PRENDERE IL LATTE‘ feat. Sangiovanni, il disco contiene una nuova versione di ‘C’era un ragazzo che come me‘ in collaborazione con Alessandra Amoroso, ARIETE, Bresh, Gaia, Gigi D’Alessio, J-AX, Jovanotti, Marco Morandi, NASKA, Noemi, Paola & Chiara, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro, e un adattamento di ‘Banane e lampone’ feat. Annalisa.

“Per questo compleanno così importante ho ricevuto un grandissimo regalo da parte di tanti amici e colleghi” – racconta Gianni Morandi – “Hanno voluto ricantare con me due delle mie canzoni più popolari, ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’ e ‘Banane e lampone’. Ringrazio tutti loro perché mi hanno reso veramente felice.”

