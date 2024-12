La band pop-punk saluta il suo pubblico prima dei progetti solisti

Parte il 21 dicembre il ‘La Sad È 4Life Tour’, prodotto da Magellano Concerti. Dopo il successo del SummerSad Tour, Fiks, Plant e Theø tornano dal vivo per un ultimo grande tour, per riabbracciare il pubblico dei ‘bimbi sad’ prima di dedicarsi ai loro progetti solisti: “Questa non è la fine de La Sad, perché La Sad non finirà mai, ma solo una nuova season”, dicono i tre membri della band pop-punk.

Le date del tour

21/12/24 Nonantola (MO) – Vox

07/01/25 Milano – Alcatraz

11/01/25 Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

16/01/25 Bologna – Estragon

18/01/25 Senigallia (AN) – Mamamia

21/01/25 Firenze – Teatro Cartiere Carrara

22/01/25 Roma – Atlantico

24/01/25 Napoli – Casa Della Musica

25/01/25 Molfetta (BA) – Eremo Club

31/01/25 Padova – Gran Teatro Geox

Per info e biglietti: lasadent.com/tour

Tra chitarre distorte, testi immediati e un’attitudine punk, La Sad è il trio che si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione. Il 5 aprile 2024 il gruupo ha pubblicato il nuovo album ‘Odio La Sad’ (La Sad Ent. in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe), che vede le collaborazioni con Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31, Rose Villain, Bnkr44, Naska e Donatella Rettore. La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks, nasce nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, che decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Nel 2023 il gruppo ha partecipato alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata