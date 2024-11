Piccolo incidente per Laura Pausini durante la sua tappa milanese del ‘World Tour Winter 2024’. La cantante è infatti caduta mentre scendeva dal palco, al termine del brano “Zero”, tratto dal suo ultimo album “Anime Parallele”. La caduta è stata immortalata da alcuni fan che l’hanno poi pubblicata sui social dove è diventata virale in poco tempo. Un capitombolo rocambolesco che però non ha scalfito la cantante che con grande professionalità e altrettanta prontezza ha continuato a cantare senza mai interrompersi un attimo.

