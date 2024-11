L'artista: "Dentro ci sono brani a cui sono molto legato. Rappresenta per me la chiusura di un cerchio"

Era il 2011 quando un Rocco Hunt appena diciassettenne si affacciava con il suo primo mixtape ‘Spiraglio di Periferia’ sulla scena rap nazionale conquistando subito l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori con un talento unico, metrica e flow credibili e uno stile in grado di mettere insieme tradizione, innovazione e lingua napoletana. Come nella tradizione del miglior conscious rap, per i suoi testi, si ispira da subito a ciò che lo circonda, passando dalla quotidianità della periferia urbana a grandi temi sociali. Rocco Hunt è una vera e propria rivelazione, partendo dalla periferia di Salerno irrompe sulla scena per rimanere, ponendo una pietra miliare per la sua carriera, ma anche per le generazioni successive alla sua, che a quel lavoro ancora oggi si ispirano.’Spiraglio di periferia’ uscirà domani, 29 novembre, per la prima volta in digitale e disponibile in pre-order nei formati cd e vinile in uscita il 6 dicembre (Sony Music/Epic Records), in una nuova versione completamente risuonata e rimasterizzata, un regalo che Rocco ha voluto fare in occasione dei suoi trent’anni a se stesso e ai suoi fan, prima della nuova avventura discografica.

“Spiraglio di periferia è il mio primo mixtape, quello che mi ha fatto conoscere nella scena rap italiana e mi ha permesso di diventare ciò che sono oggi. Prima di adesso non era mai stato disponibile in digitale, vinile o cd. Dentro ci sono brani a cui sono molto legato: ‘Quante cose’, ‘RH Positivo’, ‘O’ mar’e o’ sole’ con il featuring di Clementino, ‘Le due storie’ dedicata a Gabriele Sandri e Stefano Cucchi. Pubblicare oggi ‘Spiraglio di periferia’ rappresenta per me la chiusura di un cerchio, il fermo immagine della musica dei miei inizi prima di procedere con il nuovo progetto” commenta Rocco.

