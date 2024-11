L'artista torna sul palco dopo un anno sabbatico post XFactor e le mille polemiche sulla sua vita privata

Marco Castoldi come cantautore è l’autore della canzone che la rivista Rolling Stone Italia ha consacrato come il miglior brano di musica italiana del nuovo millennio: ‘Altrove’.

Come personaggio televisivo è entrato nel guinness dei primati nel 2013 per aver vinto il maggior numero di edizioni di Talent show al mondo.

Con i Bluvertigo, il suo gruppo musicale, ha vinto gli Mtv Europe Music Awards 1998, da solista ha vinto due volte la targa Tenco. Marco Castoldi lo andremmo tutti a vedere a teatro, a sentirlo suonare, a vedere una sua performance, avrebbe tutte le carte in regola, se Marco Castoldi altro non fosse che il vero nome di Morgan!

Dopo questo anno sabbatico del post XFactor e le mille polemiche sulla sua vita privata, il grande front man dei Bluvertigo si è rimesso il frac nero, è salito sul palco e come al solito, non ce n’è più per nessuno.

Gli artisti si giudicano sul palco, “tutto il resto è noia” direbbe un altro grande della musica italiana incappato spesso nello stesso equivoco. Caravaggio, Chaplin o Woody Allen, vanno giudicati per le loro opere, il gossip, e i tribunali, non devono essere confusi con l’arte, e lo stesso vale per Morgan.

Al pianoforte, percorre in due ore di spettacolo, tutto il suo repertorio, spaziando anche in citazioni di grandi musicisti americani ed italiani, ma è la sua qualità di narratore a cambiare lo show, a far diventare la sua performance unica e imperdibile.

Morgan sul palco è uno dei più grandi artisti italiani del nostro tempo, l’unico che veramente con la sua musica e le sue parole ti porta “Altrove”.

