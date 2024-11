Il brano anticipa l'uscita del nuovo album 'Hello World'

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo singolo ‘Islanda’ in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 novembre per Epic\Sony Music Italy, che anticipa l’uscita del nuovo album ‘Hello World, in arrivo venerdì 6 novembre . Dopo il recente singolo, ‘Romantico ma muori’- ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco d’Oro, con il nuovo brano si torna ancora una volta ad accarezzare la sfera romantica, di cui i Pinguini Tattici Nucleari si sono piú volte fatti portavoce con brani di enorme successo, delicati e senza tempo. ‘Islanda’ racchiude l’inconfondibile capacitá della band di fotografare sentimenti profondi con una narrazione semplice, diretta ma ricca di sottotesti, spaccati di vita quotidiana e metafore che uniscono il presente e il passato in un unico, bellissimo (e romantico) racconto.

“Islanda è un viaggio che non sai dove ti porterà. Tutti viaggiano per motivi diversi: chi per abbracciare una nuova vita, chi per superare qualche trauma, chi per noia e chi per coraggio. Quando parti e te ne vai perché vuoi lasciarti alle spalle qualcuno, tutto ha un sapore diverso – spiega la band bergamasca – . Islanda parte da questa consapevolezza ed è dedicata a chi viaggia per dimenticare, o per meglio dire per creare nuovi ricordi. Noi stessi siamo stati in Islanda tutti insieme come band ed è stato un viaggio unico. Così abbiamo deciso di scriverci una canzone, che sarà anche un po’ malinconica ma che di sicuro non ha paura dei nuovi inizi.”

