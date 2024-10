Il 6 luglio a Bassano Del Grappa, il 7 luglio a Roma e il 9 luglio a Codroipo i tre appuntamenti del tour 'Sting 3.0'

Sting, l’artista vincitore di 17 Grammy Award, torna in Italia con il suo tour mondiale ‘Sting 3.0’. Con il chitarrista e collaboratore di lunga data Dominic Miller e il batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), la band eseguirà i successi più elettrizzanti e le rarità dell’intramontabile discografia di Sting in Italia il prossimo anno, il 6 luglio a Bassano Del Grappa, Bassano Music Park – Parco ragazzi del ’99, il 7 luglio a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea e il 9 luglio a Codroipo (Ud), Villa Manin. La data del 9 luglio a Villa Manin è parte del programma di GO!2025&Friends, che arricchisce la proposta culturale e musicale della Capitale europea della Cultura 2025, Nova Gorica-Gorizia, in tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

Lo ‘Sting 3.0’ World Tour è partito in Europa quest’estate e ha recentemente dato il via alla sua tappa nordamericana al Fillmore di Detroit. Conosciuto per il suo lavoro innovativo come artista solista e come frontman e autore di canzoni del gruppo seminale The Police, Sting, guidato da Martín Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, ha costantemente spinto i confini dell’innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera. Lo ‘Sting 3.0’ Tour rappresenta una nuova era dinamica che presenta selezioni del suo vasto catalogo attraverso la lente urgente di un affiatato combo di tre elementi e ha ispirato la sua nuova canzone, ‘I Wrote Your Name (Upon My Heart)’ – mixata dall’ingegnere Robert Orton, vincitore di quattro Grammy Award – pubblicata il 5 settembre da Cherrytree Music Company/Interscope Records.

