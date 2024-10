In passato la popstar è stata molto legata al rapper arrestato: sul web rispuntano i video dei due assieme quando il cantante era adolescente

Si fa sempre più complicata la situazione di Sean ‘Diddy’ Combs, conosciuto anche come Puff Daddy. Il rapper e discografico statunitense è stato arrestato il 16 settembre e dovrà rispondere di accuse di violenza e abusi sessuali e traffico sessuale. A questo si aggiungono ora altri 120 accusatori rappresentati dall’avvocato texano Tony Buzbee. Diddy non ha mai fatto segreto della sua passione per le feste, definite ‘freak offs‘ e alle quali partecipavano schiere di celebrities. Tra questi c’era anche Justin Bieber, finito nelle ultime settimane al centro della vicenda per essere stato molto legato a Puff Daddy in passato.

Cosa c’entra Justin Bieber nella vicenda

Quando Bieber era agli inizi della sua carriera il giovanissimo artista lavorava sotto l’ala di Usher che, a sua volta, era uno dei ‘protetti’ di Diddy. Sui social sono tornati virali alcuni video che ritraggono Bieber da adolescente mentre si trova a casa di Combs. Tra i più controversi, ne è riapparso uno in cui il discografico promette alla giovane popstar che gli avrebbe regalato una Ferrari per i suoi 16 anni e che per i 18, invece, gli avrebbe donato la sua villa. Rivolgendosi poi agli spettatore di YouTube, Diddy dice: “Quello che faremo nelle prossime 48 ore insieme non potrà essere divulgato, ma è il sogno di ogni 15enne“. Più avanti, quando Bieber era già diventato uno dei cantanti più celebri della scena musicale, è avvenuto un altro incontro tra i due all’interno di uno studio di registrazione. In queste immagini, si vede Justin Bieber in palese difficoltà quando Diddy lo accusa di aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti: “Fai sold out negli stadi e inizi a comportarti diversamente eh? Non mi chiami più e non ci vediamo più come prima“. Inoltre, ha fatto il giro del web un video risalente a quattordici anni fa, nel quale Bieber appare in palese stato confusionale dopo aver passato un weekend con il produttore.

Secondo i fan, la popstar sarebbe stata una delle tante vittime degli abusi di Diddy e c’è anche chi sostiene che, nel videoclip di ‘Yummy‘ e nel testo della canzone ‘Lonely‘, lo stesso Bieber abbia provato a mandare dei messaggi nascosti sulla vicenda. Nessun commento ufficiale però è stato rilasciato dal cantante oggi 30enne e da poco diventato padre.

Justin Bieber voleva proteggere Billie Eilish

In questi giorni è riemersa inoltre una video intervista a Justin Bieber rilasciata ad Apple Music nel 2020. Durante la chiacchierata, Bieber aveva condiviso le sue preoccupazioni riguardo alla rapida esposizione pubblica di Billie Eilish, sottolineando come la giovane artista stesse vivendo una situazione simile a quella che lui aveva affrontato anni prima: “L’esposizione pubblica per Billie è stata così rapida. Vorrei solo provare a proteggerla ed essere un buon esempio per lei”. Bieber, senza riuscire a trattenere le lacrime, aveva poi aggiunto: “Se Billie dovesse avere bisogno di me io ci sarò per qualsiasi cosa. Le persone danno per scontate le relazioni umane e io vorrei solo prendermi cura di lei e proteggerla. Non vorrei che passasse attraverso ciò che ho provato io“. Parole che oggi assumono una connotazione ben più inquietante.

