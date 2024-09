È successo durante un concerto a Boston, che è stato interrotto anzitempo

Finale anticipato al concerto dei Jane’s Addiction al Leader Bank Pavilion di Boston. La storica rock band alternativa americana è in tour da maggio dopo la reunion. Durante il brano ‘Ocean size’, il cantante Perry Ferrell si è avvicinato minacciosamente al chitarrista Dave Navarro, lo ha insultato e poi lo ha colpito con un pugno allo sterno. Farrell poi è stato trattenuto da alcuni membri della road crew e portato fuori dal palco. Lo show è stato interrotto, finendo anzitempo. Su Instagram la moglie del frontman, Etty Lau Farrell, presente a bordo palco, ha dato una spiegazione sui motivi della lite. Secondo la moglie Farrell, che soffre di acufene, era già irritato dai concerti precedenti per il volume troppo alto della band che copriva la sua voce. Quando a Boston il pubblico si è lamentato del fatto che la voce fosse quasi non udibile è esploso, la spiegazione della donna.

