Al Teatro Manzoni i premi della rivista americana che celebrano le donne più influenti dell’industria musicale

Milano si conferma capitale della musica ospitando Billboard Women In Music, la prestigiosa cerimonia di premiazione promossa dall’iconica rivista americana che ogni anno celebra le donne più influenti dell’industria musicale, curata interamente dalla redazione di Billboard Italia, con la regia e la direzione artistica di Gianlorenzo Mortgat, la produzione di Vivo Concerti. Radio ufficiale dell’evento è Radio 105. L’evento arriva in Europa lunedì 16 settembre, con la sua prima edizione che quest’anno è dedicata al talento delle artiste italiane, in scena presso lo storico Teatro Manzoni di Milano, uno dei simboli culturali della città.

Con i Patrocini del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana BWIM diventa uno degli appuntamenti più importanti a ridosso delle giornate dedicate alla moda femminile. Sarà un’occasione per rendere omaggio alle artiste e alle figure chiave del panorama musicale italiano, dalle star che dominano le classifiche alle grandi professioniste che operano dietro le quinte, con una cerimonia di premiazione esclusiva.

Il galà di lunedì 16 settembre sarà inaugurato dal sindaco di Milano Beppe Sala e guidato da un’inedita coppia di protagonisti del cinema e della tv italiana, Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico, che con la loro energia, ironia e complicità saranno il fil rouge di una serata ricca di emozioni. Spetterà a loro introdurre le artiste premiate e accogliere i presenter e gli ospiti che si avvicenderanno sul palco del Teatro Manzoni per proporre performance inedite pensate appositamente per Billboard Women in Music.

Punto di riferimento per artisti, produttori, etichette discografiche e appassionati di musica, Billboard è da sempre conosciuto per la sua approfondita copertura di vari generi e tendenze emergenti e per le sue classifiche musicali. Per questo, i premi di Billboard Women in Music si basano anche su classifiche e sui dati dello streaming.

“Sono molto felice di festeggiare le donne protagoniste della musica in Italia, nella bella Milano. Grazie a Billboard Italia per aver reso possibile questa serata e per portare questo evento speciale in Europa per la prima volta. Brave tutte le donne e viva la musica italiana” afferma Hannah Karp, Direttrice Billboard US.

“Fin dalla nascita di Billboard Italia, nel 2017, la nostra redazione racconta l’industria musicale mettendo in evidenza come sia aumentata la presenza femminile in tutti i suoi settori. Dalla promozione al marketing, dal comparto legale alle synch, dai promoter live al lato digital. Anche nelle classifiche, finalmente, ci sono alcune artiste che sono arrivate in cima. Ma non è ancora abbastanza: il cammino è lungo perché le donne arrivino ad occupare in proporzione equa le posizioni di responsabilità e i primi posti nelle chart. Ciò che desideriamo davvero è che Billboard Women in Music a Milano sia la celebrazione di tutte le donne che lavorano nella scena, non soltanto delle premiate che saliranno sul palco, ricordando che c’è ancora molto da fare da parte di tutti per raggiungere la parità”, commentano Tommaso Toma e Silvia Danielli, Direttore e Condirettrice Billboard Italia.

I premi di questa prima edizione italiana sono conquistati da:

ANNA: Woman Of The Year, l’artista che più si è contraddistinta nelle classifiche musicali durante l’anno

Laura Pausini: Icon, l’artista che con la sua musica e il suo stile ha fatto sognare intere generazioni

Elodie: Performer Of The Year, l’artista più coinvolgente e sorprendente durante i suoi live show

Gaia: Hitmaker Of The Year by Radio 105, l’artista autrice dei grandi successi dell’anno

Rose Villain: Impact, l’artista e cantautrice che si è sempre esposta con la sua voce e la sua musica su temi fondamentali, dalla sostenibilità ambientali ai diritti delle donne

BigMama: Breakthrough, l’artista rivelazione del 2024 e voce delle nuove generazioni

Clara: Rising Star, la nuova stella della musica italiana

Federica Abbate: Songwriter Of The Year, l’autrice che ha firmato i testi di alcuni dei più grandi successi della musica italiana dell’ultimo anno e non solo

Anfisa Letyago: DJ Of The Year, la regina della console che con i suoi set elettrizzanti ha fatto ballare migliaia di persone

Marta Salogni: Producer Of The Year, la professionista che ha dato vita a sonorità innovative e uniche nei brani lavorati durante l’anno

Marta Donà: Manager Of The Year, la manager che si è contraddistinta durante l’anno

Sara Potente: A&R Of The Year, figura che ha scoperto alcuni grandi talenti e ha lavorato insieme a loro per raggiungere il successo

Ramona Tabita: Stylist of The Year by Bellissima, la donna che ha sviluppato progetti d’immagine che hanno lasciato il segno

